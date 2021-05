Il pareggio del Milan contro il Cagliari ha frenato la corsa dei rossoneri verso la Champions League favorendo la Juventus, ora a -1 dal quarto posto. Quella posizione che fino a un anno era scontata ma che ora è diventato l'obiettivo principale per la squadra di Pirlo, che sta facendo i conti con una stagione tutt'altro che positivo. Ma quanto guadagnerebbe la Juve in caso di quarto posto? Il premio previsto, come riporta Sky Sport, è di 14,2 milioni di euro.