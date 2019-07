Una pioggia di soldi? Sì, più o meno. Dipende poi dagli standard a cui sei abituato. Ma la partecipazione all'International Champions Cup non è certo gratuita: anche per questo si capisce il desiderio dei club italiano a parteciparvi. In totale, secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, questa competizione porterà nelle casse delle squadre italiane praticamente 13 milioni di euro. E a giocarvi ci sono Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. Che non hanno certamente gli stessi accordi, e quindi gli stessi incassi. Per la ICC, la Juve giocherà già domani alle 13.30 contro il Tottenham. La partita sarà visibile gratuitamente su Sportitalia.