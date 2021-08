ha già la testa a Bergamo. E' tutto fatto per il trasferimento del centrale turco all'Atalanta, che ha scelto lui per sostituire Romero destinato al Tottenham. Quanto guadagna la Juve dalla cessione di Demiral? I due club hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito di 2/3 milioni di euro, e un diritto di riscatto alla fine del 2021-22 fissato a 28 milioni. Chiusa la cessione, per sostituirlo la Juve sta valutando se fare un tentativo per Milenkovic della Fiorentina.