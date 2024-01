La Juventus potrebbe presto vedere un nuovo volto nel suo centrocampo, e questo nome è Jordan Henderson. Il centrocampista, precedentemente in forza al Liverpool, attualmente milita nell'Al-Ettifaq in Arabia Saudita.Il centrocampista inglese, nato nel 1990, ha firmato un contratto triennale con l'Al-Ettifaq durante l'estate, con scadenza fissata a giugno 2026. Nonostante l'impegno pluriennale, Henderson sembra desideroso di tornare sui campi da gioco europei prima del previsto.Il contratto di Henderson con il club saudita prevede un super ingaggio di circa 3,4 milioni di euro al mese, rendendolo uno dei giocatori più remunerati nella lega. La sua possibile transizione alla Juventus potrebbe portare un'aggiunta di esperienza e qualità al centrocampo della squadra italiana, se il trasferimento si concretizzerà. Resta da vedere come si svilupperanno gli sviluppi di questa vicenda e se Henderson farà il suo ritorno in Europa a breve.