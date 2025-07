Quanto guadagna Gatti dopo il rinnovo con la Juventus?

Getty Images

I numeri del rinnovo

La Juventus hanno siglato in via ufficiale il. Le parti stanno hanno definito gli ultimi dettagli che hanno poi portato alla firma e all'annuncio: il difensore ha prolungato il proprio contratto fino al 2030.Un segnale chiaro da parte del club bianconero, che ha voluto blindare uno dei suoi pilastri difensivi, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni. Dopo l’arrivo dal Frosinone nel 2022, Gatti si prepara così alla sua quarta stagione in bianconero, con prospettiva di restarci almeno per altre cinque.

Attualmente Gatti percepisce 1,4 milioni netti all’anno. Il nuovo contratto prevede un raddoppio dell’ingaggio: lo stipendio salirà a circa 3.1 milioni netti a stagione. Un riconoscimento importante per il rendimento e l’affidabilità mostrati, soprattutto in una stagione segnata da diversi problemi fisici nel reparto arretrato.La Juventus continua così a muoversi in modo deciso sul mercato: dopo gli arrivi di Jonathan David e Joao Mario, oltre al ritorno di Francisco Conceicao, la Juventus blinda definitivamente un altro perno centrale del suo progetto.