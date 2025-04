Quanto guadagna e quando scade il contratto di Conte con il Napoli

Nel post-partita di Monza, Antonio Conte ha ribadito ai microfoni di Sky e DAZN, e poi in conferenza stampa, il suo forte legame con la piazza di Napoli. Parole che lasciano più di uno spiraglio aperto alla possibilità di proseguire l’avventura partenopea, anche in virtù di un contratto valido fino al giugno 2027, con un ingaggio importante da 6,5 milioni di euro più bonus. Un accordo non facilmente replicabile altrove.La palla ora passa ad Aurelio De Laurentiis, che si trova davanti a una scelta delicata. Da un lato, ricostruire da capo con un nuovo tecnico significherebbe rischiare di spaccare un ambiente che si è ricompattato proprio attorno alla figura carismatica di Conte. Dall’altro, c’è da scongiurare il pericolo concreto che il tecnico pugliese diventi nuovamente un oggetto del desiderio per le big italiane.

Juventus e Milan sono infatti alla finestra: i bianconeri alle prese con la difficile corsa Champions, i rossoneri che meditano un cambio con l'addio di Conceiçao.