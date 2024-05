QUANTO GUADAGNA DI GREGORIO

Si avvicina la chiusura dell'affare trache porteràa Torino dalla prossima estate. Ma quanto guadagna l'estremo difensore?



Classe ‘97, dopo aver conquistato la promozione da protagonista si sta confermando un portiere di livello anche in Serie A. All’inizio della scorsa stagione è riuscito a superare la concorrenza di Cragno che Galliani aveva preso dal Cagliari, da quel momento è diventato un intoccabile di Stroppa prima e di Palladino poi. Di Gregorio ha un ingaggio di circa 700mila euro, chi vuole il portiere in estate ha margini per mettere sul piatto uno stipendio più alto senza dover proporre cifre fuori budget.