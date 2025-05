Quanto guadagna chi vince il Mondiale per Club?

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

I premi

Ottavi di finale: 7 milioni

Quarti di finale: 12,2 milioni

Semifinali: 19,5 milioni

Finalista sconfitta: +27,9 milioni

Campione del mondo: +37,2 milioni

Vittoria nel girone: 1,9 milioni a partita

Pareggio nel girone: 900.000 euro

Quanto può guadagnare la Juventus vincendo il Mondiale per Club?

Il, in programma dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, sarà l’edizione più ricca della storia per quanto riguarda i premi economici. Con un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro), la FIFA ha creato un sistema di distribuzione a due livelli: premi garantiti per la partecipazione (488 milioni di euro) e bonus legati ai risultati sportivi (442 milioni di euro).Ogni squadra riceverà un compenso base differenziato in base al valore sportivo e commerciale del club. Le squadre europee incasseranno da 11,9 a 36 milioni di euro per la sola partecipazione. Le italiane Juventus partono rispettivamente da circa 24 milioni (Inter) e 18-20 milioni (Juventus) come compenso base. I premi aumentano con l’avanzare nella competizione, secondo il seguente schema.Partendo da una base di circa 19 milioni per la partecipazione e ipotizzando che vinca tutte le partite del girone (3 vittorie), la Juventus guadagnerebbe altri 5,7 milioni. Sommando i premi delle fasi a eliminazione fino al titolo, il totale crescerebbe di 75,9 milioni. In totale, la Juventus potrebbe incassare fino a circa 100 milioni di euro in caso di trionfo finale. Un’occasione irripetibile per prestigio, visibilità e guadagni.