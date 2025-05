Quanto guadagna Antonio Conte al Napoli

Getty Images

Il ritorno di Antonio Conte in Serie A è stato segnato da una scelta precisa e ambiziosa: guidare il Napoli verso un nuovo ciclo vincente. Dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham, dove guadagnava 9 milioni di euro a stagione, Conte ha accettato un ingaggio più basso pur di rientrare in Italia. Con il Napoli ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati ai risultati, già scattati grazie alla conquista dello scudetto. Una cifra importante, ma sostenibile per un club che puntava a rilanciarsi dopo un’annata difficile.

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha puntato forte sull’ex tecnico della Juventus, preferendolo ad altri nomi valutati la scorsa estate come Pioli, Italiano e Gasperini. Dopo una stagione complicata, con ben tre allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona), serviva un profilo vincente e carismatico. Conte ha portato stabilità, organizzazione e mentalità vincente, trasformando una squadra reduce dal decimo posto in campioni d’Italia. Il suo stipendio, seppur più basso rispetto agli standard inglesi, riflette l’investimento strategico del club su un tecnico che ha fatto della fame di vittorie e della concretezza il suo marchio di fabbrica.