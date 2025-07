Quanto è costato Jonathan David alla Juventus

La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Jonathan Christian David, attaccante canadese classe 2000, proveniente dal Lille. L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale del club, che ha comunicato di aver perfezionato il contratto di prestazione sportiva con il calciatore.Per il tesseramento di David, la Juventus Football Club S.p.A. sosterrà oneri accessori pari a 12,5 milioni di euro, suddivisi in tre esercizi finanziari. Il club bianconero ha inoltre siglato con l’attaccante un contratto fino al 30 giugno 2030, a testimonianza della forte fiducia riposta nel talento nordamericano.

L’arrivo di Jonathan David rappresenta un colpo importante in chiave offensiva per la nuova Juventus targata Igor Tudor. Il canadese è reduce da ottime stagioni in Ligue 1, dove ha dimostrato grande capacità realizzativa e duttilità, potendo agire sia da prima punta che da seconda.Con questo innesto, la Juventus punta a rinforzare ulteriormente il proprio reparto avanzato, proseguendo nel processo di rinnovamento iniziato nelle ultime stagioni. L’entusiasmo dei tifosi è alto e l’attesa per vederlo in campo con la maglia bianconera è già cominciata.