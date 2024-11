Quanto è costato Di Gregorio alla Juventus?

La, in estate, ha salutato definitivamente Wojciech Szczesny per affidare i gradi di titolare della porta bianconera a. Nominato miglior portiere dell'ultima campionato, a difesa della porta del Monza, il classe 1997 è stato infatti scelto per inaugurare il nuovo corso a tinte zebrate. Ma quanto ha speso la Juventus per acquistare Michele Di Gregorio?La Juventus ha prelevato Michele Di Gregorio dal Monza in estate, a titolo definitivo, sborsando una cifra complessiva pari a 16.3 milioni di euro, di cui 13.5 di parte fissa, ai quali si sommano 800 mila euro di oneri e accesori, oltre ad ulteriori 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.