Quanto è costato Conceicao alla Juventus? Dal prestito oneroso al riscatto, le cifre

Quanto è costato Conceicao alla Juventus?

La Juventus ha centrato l'obiettivo di mantenere in rosa Francisco Conceicao anche per la stagione 2025/26, dopo l'annata scorsa vissuta in prestito e impreziosita da 7 goal e 6 assist in 40 presenze complessive. 'Chico', arrivato dal Porto con la formula del prestito secco oneroso, è stato poi prelevato a titolo definitivo dalla Juve che, di fatto, ha riconosciuto ai lusitani una somma leggermente superiore al valore della clausola rescissoria di 30 milioni. Ma a conti fatti, quanto è costato complessivamente Conceicao alla Juventus?

Per l'acquisizione di Conceicao, la Juventus ha versato nelle casse del Porto 7 milioni di euro (più 2 di bonus) per il prestito secco oneroso la scorsa estate. Ad un anno di distanza, il club bianconero ha perfezionato l'acquisizione a titolo definitivo del cartellino del classe 2002 mettendo sul piatto una somma da 32 milioni di euro, che verrà saldata in quattro soluzioni. Morale della favola, Conceicao è costato complessivamente alla Juve 41 milioni di euro.