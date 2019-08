Secondo il report presentato da Calcio&Finanza, il prezzo medio per una maglietta di uno dei venti club di Serie A, con tanto di personalizzazione, si assesta a 99,81 euro. La cifra tiene conto, quindi, del costo d'acquisto della maglietta e di quello per farci imprimere sulle spalle nome e numero desiderati. Per la Juventus, che si piazza ottava nella classifica generale, il costo di una maglietta neutra ​è di 89,95 euro, ai quali si possono aggiungere 10 euro per renderla unica: totale, quindi, di 99,95 euro. Guida questa speciale classifica la Fiorentina (114 jersey completa), mentre seguono Inter e Roma a 111. Un euro in meno, invece, per avere quella del Milan, mentre stupiscono Lazio, Bologna e Sassuolo, che di poco sforano quota 100 e superano quindi - in prezzo - i bianconeri.