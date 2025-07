Quanto costa Rashford e quando scade il suo contratto

Getty Images

Quanto costa Rashford

L'ultimo nome - forse solo una suggestione - per l'attacco dellaporta ancora in casa del: in Inghilterra si sta infatti parlando per la squadra di Igor Tudor dell'ipotesi Marcus Rashford , inglese classe 1997 ai ferri corti con i Red Devils e in cerca di una nuova sistemazione in questa estate di mercato. Un'opzione che però non si preannuncia di semplice realizzazione per i bianconeri, soprattutto guardando le cifre.Come riportato da Sun Sport - la fonte principale dell'indiscrezione - il Manchester United ha infatti stabilito per Rashford una valutazione di circa 50 milioni di euro (la stessa indicata anche sul portale specializzato Transfermarkt), cifra che riflette sia i suoi 27 anni sia il bagaglio di esperienza maturato sul palcoscenico internazionale. La società inglese punterebbe a cederlo a titolo definitivo, così da alleggerire il bilancio dal peso del suo ingaggio elevato. Tuttavia, qualora non dovessero arrivare offerte in linea con le richieste economiche, non escluderebbe l’ipotesi di un prestito (e in quel caso, tendenzialmente, potrebbe entrare in gioco la Juve).

Quando scade il suo contratto con il Manchester United

Rashford è legato al Manchester United fino al 30 giugno 2028: questo quanto stabilito dall'ultimo rinnovo di contratto in ordine di tempo, risalente al luglio del 2023. Dopo la prima parte a Old Trafford, la scorsa stagione del classe 1997 si è conclusa con un prestito all'Aston Villa, che tutto sommato lo ha visto dare buone risposte.