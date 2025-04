Quanto costa prendere Jonathan David

Non è ancora tramontata l’ipotesi Jonathan David per il mercato della Juventus. Come riportato questa mattina da Tuttosport, il canadese resta uno dei nomi caldi per rinforzare l’attacco bianconero in vista della prossima stagione. L’attaccante lascerà il Lille al termine dell’annata in corso, con il contratto in scadenza e quindi disponibile a parametro zero.Tuttavia, come spesso accade in operazioni di questo tipo, si tratterebbe solo formalmente di un affare “gratuito”. In realtà, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, tra ingaggio, bonus alla firma e soprattutto le commissioni richieste dagli agenti del giocatore, il costo complessivo dell’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro.

Un investimento importante ma comunque più contenuto rispetto ad altri obiettivi offensivi, e che potrebbe rientrare nei parametri di sostenibilità imposti dal nuovo corso targato Giuntoli. David, classe 2000, è reduce da stagioni molto positive in Ligue 1 e rappresenterebbe un profilo interessante sia per qualità tecniche che per età.La Juve continua a monitorare la situazione, consapevole che la concorrenza non manca. Ma la pista è viva, e Jonathan David resta una possibilità concreta per il futuro attacco bianconero.