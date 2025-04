Quanto costa Nuno Tavares

La Juventus osserva con attenzione l’evolversi della situazione legata a Nuno Tavares, individuato come possibile rinforzo per la corsia sinistra in caso di addio di Andrea Cambiaso. Con un investimento relativamente contenuto, la Vecchia Signora potrebbe assicurarsi un giocatore dal grande potenziale, che ha ancora margini importanti per esplodere definitivamente se guidato con la giusta attenzione.Restano tuttavia alcune incognite, soprattutto sul piano fisico: nel corso di questa stagione, Tavares ha dovuto affrontare ben sette infortuni muscolari, che ne hanno rallentato crescita e rendimento. Nonostante ciò, il talento naturale del portoghese resta evidente e potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per la Juventus.

Il costo dell’operazione? Secondo le stime, si aggirerebbe poco sopra i 15 milioni di euro. Tuttavia, trattare con la Lazio non sarà semplice: il presidente Claudio Lotito, avendo riscattato il giocatore dall'Arsenal, si trova ora in una posizione di forza e sarà pronto ad ascoltare offerte a partire già da giugno.La Juventus valuta attentamente, consapevole che Nuno Tavares potrebbe diventare un investimento intelligente, a patto che le condizioni fisiche non rappresentino un ostacolo insormontabile.