Quanto costa Nico Gonzalez alla Juventus

Nico Gonzalez è arrivato alla Juventus poco più di un anno fa in prestito con obbligo di riscatto. La sua stagione, però, è stata lontana dalle aspettative e dall'investimento che la dirigenza precedente, conin copertina, aveva effettuato per lui. Uno stop di oltre due mesi e prestazioni spesso sotto la sufficienza,Troppo poco, dunque, per convincere anche Igor Tudor e il dg Comolli, con Nico Gonzalez che può essere uno dei giocatori sacrificabili per fare cassa . La Juventus, infatti, ha bisogno di vendere e lo ha dimostrato con il tentativo lampo di cedere, poi naufragato dopo il rifiuto dello statunitense.

Una cessione di Nico Gonzalez, inoltre, potrebbe liberare la società bianconera da un peso non indifferente. Come racconta il Corriere dello Sport, infatti, l'argentino costa. Il prestito corrisponde a 8 milioni, oltre agli 0,4 di oneri accessori, i 25 del riscatto, altri oneri corrispondenti a 3,1 milioni e 5 di bonus.