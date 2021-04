Difficile che la Juventus in estate spenda 45 milioni di euro per riscattare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. E' questo il prezzo fissato dai due club secondo gli accordi firmati per il ritorno dello spagnolo in bianconero. Più probabile, invece, che il prestito del giocatore possa essere prolungato per un'altra stagione a fronte di un pagamento di 10 milioni di euro, come già successo la scorsa estate, per poi valutare se riscattarlo per 35 milioni alla fine della stagione 2021/22.