Quanto costa la maglia?

La Juventus ha ufficializzato alle 10 il nuovo home kit per la prossima stagione. Strisce bianche e nere consuete con gli inserti rosa ( QUI tutti i dettagli). Il kit è già acquistabile sullo store online della Juventus.La nuova maglia della Juventus è disponibile in due versioni: authentic e classic home. La versione authentic costa 150euro a cui vengono aggiunti i costi di personalizzazione. 100 euro invece per la versione home classica a cui vanno aggiunti anche qui gli eventuali costi di personalizzazione.