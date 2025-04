Quanto costa Giovanni Leoni

Getty Images

La Juventus è in cerca di rinforzi per il reparto arretrato, ma non è l’unica. Anche l’Inter, nonostante le buone prestazioni offerte da Acerbi e De Vrij, continua a monitorare giovani profili per il futuro. Come riportato oggi da Tuttosport, si sta creando una vera e propria fila per Giovanni Leoni, uno dei talenti difensivi più interessanti del momento, seguito anche da club di Premier League e Liga.Il difensore in questione ha attirato l’attenzione grazie a prestazioni convincenti, che ne hanno fatto schizzare il valore di mercato. Solo pochi mesi fa poteva essere acquistato per circa 5 milioni di euro, ma ora la valutazione è almeno triplicata. Si parla di una base di 15 milioni, cifra che potrebbe salire ulteriormente in caso di salvezza del suo club e di nuove prove brillanti sul campo.

Il mercato dei difensori giovani è sempre più competitivo, e Juve e Inter dovranno muoversi con decisione per evitare aste internazionali. I bianconeri, in particolare, sono alla ricerca di un elemento da inserire nel progetto a lungo termine, mentre i nerazzurri vogliono rinfrescare un reparto solido ma in là con gli anni. La corsa è aperta.