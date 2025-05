Quanto costa Franco Mastantuono

Getty Images

Quanto costa assicurarsi il talento di Franco Mastantuono? Il quotidiano argentino Olé ha svelato i dettagli economici dell’operazione che potrebbe portare via dal River Plate il giovane fenomeno classe 2007. La clausola rescissoria fissata nel contratto del 17enne è pari a 45 milioni di euro: una cifra importante, che non tutti i top club europei sarebbero disposti o in grado di pagare.Tuttavia, i Millonarios non sembrano chiudere la porta a soluzioni alternative. La dirigenza argentina, consapevole del valore del proprio gioiello ma anche dell’interesse crescente, potrebbe valutare un’offerta inferiore alla clausola, purché superiore ai 40 milioni di euro e comprensiva di bonus.

Tra le opzioni che potrebbero sbloccare la trattativa ci sarebbero anche variabili strategiche: una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, o la possibilità di lasciarlo in prestito per almeno una stagione sotto la guida tecnica di Marcelo Gallardo.Con queste condizioni, il River spera di massimizzare l’incasso mantenendo un controllo sul futuro del talento argentino. Intanto, i grandi club europei osservano e riflettono: per Mastantuono si prepara un’asta milionaria.