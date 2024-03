I costi dei biglietti dello Juventus Museum

Biglietto Prezzo Intero 15 euro Under 16 12 euro Juventus Member 12 euro Official Fan Club 12 euro Gruppi (almeno 25 persone) 12 euro Invalidi 12 euro Under 5 Gratis Disabili Gratis



Da che età i bambini non pagano?



I disabili pagano?



Quando apre la biglietteria?

Giorno di gara: Aperto

Giorni di chiusura: 25 Dicembre tutto il giorno ; 24 e 31 Dicembre dalle 14.30 ; 26 Dicembre e 01 Gennaio fino alle 14.00.

Ilpuò variare a seconda delle opzioni disponibili e delle eventuali promozioni in corso. Tuttavia, solitamente, il prezzo standard per l'ingresso al museo si aggira intorno aiAll'interno del museo - che si trova di fianco all'Allianz Stadium -, potrai immergerti nella storia e nel presente della Juventus, esplorando una vasta gamma di esposizioni interattive, trofei, memorabilia e tanto altro., consentendoti di vivere un'esperienza coinvolgente che ti permetterà di toccare con mano la grandezza di uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale.Si tratta di un'opportunità imperdibile non solo per gli appassionati di calcio, ma anche per chiunque sia interessato alla storia dello sport e alla cultura italiana. Assicurati di verificare i prezzi e gli orari di apertura del museo prima della visita, e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile all'avanguardia nel mondo del calcio.Gli under 5 non pagano l'ingresso: occorrerà segnalare la presenza in biglietteria.È importante sottolineare che allo Juventus Museum i disabili non pagano l'ingresso. Presentando il certificato di invalidità al 100%, il costo sarà eliminato, consentendo loro di godere liberamente della visita al museo.Inoltre, è importante notare che lo Juventus Museum è accessibile a tutti, senza barriere architettoniche. È completamente visitabile da persone con disabilità, non deambulanti e coloro che possono avere difficoltà motorie permanenti o temporanee. Questo impegno per l'accessibilità rende il museo un luogo accogliente e inclusivo per tutti i visitatori.La Biglietteria Museum è aperta fino a un'ora prima della chiusura del museo. Ecco gli orari: