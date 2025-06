Quanto costa Balerdi e quando scade il suo contratto

AFP via Getty Images

Quanto costa Balerdi?

La Juventus ha messo nel mirino. Il difensore, nonché capitano del Marsiglia, è un profilo che piace moltissimo al club bianconero. Si tratta infatti di un profilo molto apprezzato da Igor Tudor che, nel passato recente, l'ha allenato proprio nel corso della sua unica stagione alla guida dell'OM. Balerdi, infatti, ha impiegato pochissimo per diventare uno dei punti fermi del tecnico croato, il quale lo ritroverebbe molto volentieri anche in quel di Torino.Secondo quanto riferito da Tuttosport, per portare Balerdi a Torino serviranno almeno 25 milioni di euro. Il Marsiglia, infatti, lo considerare un elemento di primaria importanza all'interno del proprio scacchiere e di conseguenza sarebbe disposto a sedersi al tavolo solamente di fronte ad un'offerta davvero irrinunciabile.

Quando scade il contratto di Balerdi

Approdato al Marsiglia nell'estate del 2021, Balerdi è legato all'OM per altre tre stagioni. Il suo contratto, infatti, scadrà il 30 giugno 2028.