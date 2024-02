Inter 38 euro a partita (2,7 milioni).

Milan 43 euro a partita (3 milioni di euro)

Juventus 60 euro a partita (2,2 milioni di euro)

Barcellona 90 euro a partita (7,6 milioni di euro)

Tottenham 92 euro a partita (5,6 milioni di euro)

Psg 140 euro a partita (6,6 milioni di euro)

"The UEFA European Club Finance and Investment Landscape" ha condotto un'analisi su quanto è costato ai tifosi dei principali club europei andare allo stadio per seguire la propria squadra. I dati sono stati calcolati dividendo gli ultimi ricavi derivanti da ticketing per il numero di partite disputate durante l'anno fiscale in esame. Sono state prese in considerazione solo le partite casalinghe di lege nazionali, coppe nazionali e competizioni UEFA per club (tutti i turni), escluse invece le amichevoli.Sono tre i club italiani presenti tra i 30 più costosi da seguire in Europa. Fuori da questo elenco, tra le società della Serie A si trovano il Napoli (33 euro a partita, 1,5 milioni di ricavi a gara), la Roma (32 euro a partita, 2 milioni di ricavi a gara) e la Lazio (20 euro a partita, media 900mila euro di ricavi a gara. La Juventus si trova al nono posto di questa classifica mentre sul podio ci sono Psg (primo), Tottenham (secondo) e Barcellona (terzo).