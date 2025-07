Quanto chiede la Juventus per Nico Gonzalez: la cifra

Nico Gonzalez vive una situazione incerta alla Juventus; non è in uscita come altri compagni come Vlahovic o Douglas Luiz, ma sicuramente non è considerato incedibile dal club bianconero, anzi. Alla Continassa la speranza è che possa arrivare una proposta per l'argentino dopo questa stagione deludente e con anche la conferma arrivata dal Mondiale per Club, ovvero la non centralità per Tudor.Per la Juve è tutt’altro che incedibile, anche perché la sua partenza porterebbe le risorse (i bianconeri chiedono 25 milioni) e lo spazio necessari per non dover scegliere tra Sancho e Conceiçao ma di poter confermare anche il portoghese, per il quale si cerca l’intesa con il Porto per l’acquisto definitivo, come riporta il Corriere dello Sport.

La richiesta quindi per cedere Nico Gonzalez è di 25 milioni; una cifra non particolarmente bassa ma necessaria visto che l'ex Fiorentina è arrivato a Torino ad agosto scorso per oltre 30 milioni di euro.