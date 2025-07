Quanto chiede la Juventus per Nico Gonzalez

AFP via Getty Images

Quanto costa Nico Gonzalez

potrebbe realmente salutare ladopo appena una stagione, tutt'altro che positiva. Complici i frequenti problemi fisici e un rendimento che non ha mai pienamente convinto, l’esterno argentino non sembra più considerato un elemento chiave del progetto bianconero. Per questo motivo, di fronte a un’offerta interessante, il club sarebbe pronto a prendere in considerazione la sua cessione, che peraltro consentirebbe di finanziare i possibili arrivi di Francisco Conceicao e Jadon Sancho.Intorno al giocatore potrebbero nuovamente scatenarsi le sirene dell'Arabia Saudita (che già lo avevano tentato la scorsa estate), magari anche tramite l'intermediario di mercato Alessandro Moggi - artefice del suo passaggio in bianconero un anno fa - che proprio pochi giorni fa ha curato il trasferimento dall'Atalanta all'Al-Qadsiah di Mateo Retegui. In attesa di eventuali sviluppi, la Juventus ha fissato il prezzo di Nico Gonzalez: eventuali offerte dovranno partire da 30 milioni di euro, dopo l'investimento da circa 28 per strapparlo alla Fiorentina.