Quanti trofei ha vinto Mancini in carriera da allenatore?

Getty Images

Quanti trofei ha vinto Mancini da allenatore

Da giorni uno dei nomi più caldi accostati alla panchina della Juventus è quello di Roberto Mancini. Il tecnico italiano sarebbe una soluzione per il futuro e non solo per l'immediato presente visto che non accetterebbe un incarico da traghettatore per il finale di stagione e il Mondiale per Club ma vorrebbe un progetto più strutturato e duraturo.Mancini sarebbe una soluzione diversa da quella presa con Thiago Motta l'estate scorsa: la Juventus si affiderebbe ad un allenatore di esperienza, che ha già allenato ad altissimi livelli e che ha vinto molto. Dai successi sulla panchina dell'Inter a quelli all'estero. Ecco tutti i trofei vinti da Mancini e con quali squadre.

Fiorentina - Coppa Italia

Lazio - Coppa Italia

Inter - Scudetto (2), Supercoppa Italiana (2), Coppa Italia (2)

Manchester City - Premier League, Supercoppa d'Inghilterra, Carabao Cup

Galatasaray - Coppa di Turchia

Italia - Campionato Europeo

L'ex commissario tecnico dell'Italia ha vinto in totale 13 trofei (senza considerare lo scudetto assegnato a tavolino nella stagione 2005/2006). Il tecnico ha alzato trofei in sette diverse squadre. Ecco l'elenco dei trofei vinti.