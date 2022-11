Fastidio o magari un'opportunità?non è certamente incasellabile in un momento della stagione: può essere entrambe, ma può essere soprattutto un salvagente. E la Juve, che pure rischia di annegare, alla fine ne ha bisogno. Eccome. Come racconta il Corriere dello Sport, la seconda competizione europea - "che è sempre Europa", appunto, come detto da Allegri in conferenza, può davvero trasformarsi in occasione. Prettamente economica.La qualificazione all'Europa League permetterebbe alla Juve di mettersi alla prova in un contesto europeo, certo. E sugli incassi? Vincere il trofeo porterebbe circa 20 milioni di euro: aiuterebbero ad attutire il colpo del flop europeo e si riaprirebbe di nuovo la bacheca internazionale, finora ferma alla Champions del 1996 e all'Intertoto del 19999. Garantendo pure un a seconda via a un posto nella prossima Champions.