Quanti soldi ha perso la Juventus? Perché è necessario un aiuto dalla proprietà?

Il bilancio si chiuderà in miglioramento

Laha registrato un passivo complessivo dinelle ultime cinque stagioni, un dato che ha messo sotto pressione la sostenibilità economica del club. L'anno senza coppe europee, il 2023-24, ha aggravato ulteriormente la situazione con una perdita di 199 milioni di euro. Per rispondere a questa crisi finanziaria,aveva imposto un piano di autosufficienza con l’obiettivo di portare la società in utile entro il 2026-27. Tuttavia, gli eventi degli ultimi mesi hanno reso più difficile il contenimento delle perdite,Il bilancio 2024-25 si chiuderà in netto miglioramento rispetto all'anno precedente, grazie anche a una gestione più oculata delle spese e all’implementazione di strategie finanziarie mirate. Tuttavia, l'uscita anticipata dalle coppe nazionali e le difficoltà in campionato hanno inciso negativamente sulle entrate previste, complicando il percorso verso la stabilità economica.Di fronte a questa situazione,Inoltre, la holding si è dichiarata disponibile a coprire integralmente un eventuale aumento di capitale fino a 110 milioni di euro, riservato a investitori istituzionali. Questo passo conferma la volontà della proprietà di sostenere la Juventus nel suo percorso di risanamento finanziario, mantenendo la competitività della squadra sul lungo termine.