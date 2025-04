Quanti punti servono alla Juventus per essere matematicamente in Champions League?

2025 Getty Images

Quanti punti servono alla Juve per andare in Champions?

Prosegue l''incredibile lotta per il raggiungimento dei primi quattro posti che danno l'accesso alla prossima Champions League. Il Napoli è matematicamente qualificato mentre per l'Inter sarà solo una questione di tempo. Rimangono due posti in ballo che si contendono Atalanta, Juventus, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina. Ancora tutto può succedere con molti scontri diretti da giocare.La Juventus dopo le partite della 34esima giornata è tornata al quarto posto in solitaria grazie ai pareggi di Bologna e Lazio . Risultati favorevoli ai bianconeri che però ancora dovranno fare molti punti per entrare in Champions e nelle prossime due giornate avranno le trasferte proprio contro Bologna e Lazio. I bianconeri sono attualmente a quota 62 punti, uno in più del Bologna, due in più di Lazio e Roma. Ma quanti punti servono alla squadra di Tudor per essere matematicamente in Champions?

Al momento, a livello matematico, non basterebbero neanche 10 punti su 12 visto che la Roma potrebbe vincerle tutte e a pari punti (scontri diretti alla pari) conterebbe la differenza reti, dove al momento i bianconeri sono avanti ma solo di tre reti. La Juve quindi non può fare ancora calcoli per capire quanti punti dovrà fare. Ovviamente se i bianconeri vincessero le ultime quattro gare allora sarebbero sicuramente qualificati.