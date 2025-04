Quanti punti servono alla Juventus per andare in Champions: 10 potrebbero non bastare, lo scenario peggiore

2025 Getty Images

Quanti punti servono alla Juventus per andare in Champions League

Igor Tudor non vuole fare calcoli perché fanno perdere energie e non servono a nulla, come più volte ha detto da quando è tornato a Torino. Ma in realtà, il momento di fare calcoli sembra essere davvero arrivato. OvviamenteDa un giorno all'altro possono cambiare gli umori e le prospettive. Dopo Parma i bianconeri sembravano sull'orlo del baratro, poi l'ultima giornata ha ridato speranze e fatto tornare la Juve al quarto posto, con il destino nelle proprie mani.Mancano quattro turni di campionato e ci sono sei squadre ancora in corsa per due posti se si inserisce anche l'Atalanta dopo il pareggio con il Lecce.Per la squadra di Tudor sarebbe fondamentale riuscire a fare quattro punti nelle prossime due trasferte che sono anche scontri diretti con Bologna e Lazio. Se così fosse, le chance di qualificarsi in Champions sarebbero altissime, sempre che poi i bianconeri non falliscano le vittorie con Udinese e Venezia nelle ultime due giornate.C'è però uno scenario in cui anche conquistando 10 punti da qui alla fine del campionato e finendo quindi a 72, la Juventus non si qualificherebbe in Champions. AccadrebbeSe ci presentasse questo scenario, allora conterebbe la differenza reti visto che gli scontri diretti sono terminati con due pareggi. La Juventus ha in questo momento una differenza reti migliore ma per soli tre goal. Insomma, anche con 10 punti non c'è al momento la certezza per Tudor di raggiungere l'obiettivo. Considerando però anche gli ostacoli della Roma, che affronterà all'Olimpico Fiorentina e Milan ma dovrà anche andare in trasferta con l'Atalanta, rimane questo uno scenario difficile.