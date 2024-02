La domanda che sta circolando nelle menti dei più è questa. La risposta? Difficile, perché non è possibile definire con precisione chi avrebbe fatto sicuramente meglio, al massimo si può fare una stima dei possibili candidati e dei loro risultati. Guardiola, Klopp, Zidane, Conte, Motta, Italiano? Tanti nomi, allenatori diversi e percorsi differenti, come gli stili, uniti però dall'unica costante in un mare di variabili: la rosa a disposizione e la sua qualità. E immaginarli alla guida della Juve può non essere solo un esercizio di stile, ma anche un metro per provare a programmare il futuro in base alle doti di ognuno di loro (magari escludendo un nome come Guardiola dalla lista dei candidati).Se il futuro immediato non può preoccupare, perché la qualificazione alla Champions League è ormai quasi blindata, le prossime settimane però possono raccontare tantissimo e saranno anche decisive per stabilire il futuro di Allegri. La sua permanenza sarebbe indiscutibile con un secondo posto a ridosso dell’Inter, ma qualora la stagione non si chiudesse così (anche la Coppa Italia può entrare nella valutazione finale) anche lui sarebbe messo in discussione. Ma non solo. Il ragionamento è bilateralmente, vale per entrambe le parti, perché i dubbi se proseguire o meno assieme sono tanto della società quanto dello stesso Max. Mercato, programmazione, vittorie: tutto questo sul tavolo, prima ancora del contratto e dell'aspetto economico, comunque rilevante.