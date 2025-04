AFP or licensors

Francisco Conceicao ha visto ridursi il proprio spazio all'interno della formazione titolare della Juventus, da quando sulla panchina bianconera è approdato Igor Tudor. Ha influito, inevitabilmente, il cambio di modulo. Si è passati dal 4-2-3-1 di Thiago Motta al 3-4-2-1 dell'attuale tecnico bianconero. Un sistema di gioco che ha finito per comprimere lo spazio a disposizione dell'esterno offensivo lusitano. Con Motta, il classe 2002 ha collezionato 5 goal e 5 assist in 30 partite, scendendo in campo in 17 occasioni con una maglia da titolare. Dall'arrivo di Tudor, però, la situazione è cambiata.

Quanti minuti ha giocato Conceicao con Tudor?

Dall'arrivo di Tudor, Conceicao non ha mai giocato con i gradi di titolare nel corso delle prime cinque gare ufficiali sotto la guida dell'ex allenatore di Verona, Marsiglia e Lazio. Conceicao è rimasto 90 minuti in panchina contro Roma e Monza, collezionando solo alcuni spezzoni nelle restanti partite: 24 minuti contro il Genoa, 14 contro il Lecce e 45 contro il Parma.i.