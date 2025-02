AFP or licensors



Quanti infortuni ha avuto Douglas Luiz?

Dal 22 ottobre al 9 dicembre, affaticamento muscolare, 10 gare saltate

Dal 16 al 18 dicembre, riposo precauzionale, 1 gara saltata

Dal 19 dicembre al 27 dicembre, affaticamento muscolare, 1 gara saltata

Dal 13 al 21 febbraio, affaticamento muscolare, 2 gare saltate

Un nuovo infortunio ha fermato il centrocampista brasiliano della Juventus Douglas Luiz che sosterrà prossimamente gli esami strumentali per valutare l'entità del problema muscolare che lo ha costretto ad uscire dal campo prima del tempo nella sfida di ieri sera contro il Cagliari. Quanti infortuni ha avuto però in questa stagione il centrocampista arrivato in estate dall'Aston Villa?