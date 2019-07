Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni

Si chiude un'altra settimana di mercato ma anche di lavoro sul campo col nuovo allenatore Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero è stato uno dei grandi protagonisti di questa prima settimana di lavoro alla Continassa. L'attenzione di tutti, però, è rivaolta al mercato e sui social sono arrivati tanti indizi sul futuro dei calciatori della Juventus. Matthijs de Ligt ha "confermato" la pista Juve con un like tattico a Giorgio Chiellini ma c'è stato spazio anche per Gonzalo Higuain che è tornato ad allenarsi con Cristiano Ronaldo un anno dopo il suo addio alla Juve ed il trasferimento al Milan.



KEAN, RABIOT E...GUARDIOLA - Ma nella settimana social della Juventus ci sono stati anche altre protagonisti: Moise Kean che potrebbe lasciare la Juve per giocare in Premier League, Adrien Rabiot che ha iniziato i suoi primi allenamenti con la Juve, Andrea Agnelli volato a Ibiza ma anche Pep Guardiola che ha iniziato la stagione in sella al Manchester City tra i rimpianti di alcuni tifosi bianconeri e gli sfottò di altri che non avevano mai creduto alla pista che portava all'allenatore catalano.



Il meglio dei social di questa settimana nella nostra gallery