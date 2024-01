Quante partite ha giocato la Juve nella stagione 2023/24?

Quanti gol ha segnato la Juve nella stagione 2023/24?

La stagione 2023/24 vede laimpegnata su due fronti, ovvero quello dellae della. La formazione bianconera, infatti, è stata penalizzata dalla UEFA in estate venendo esclusa per una stagione dalle competizioni europee che, in caso di qualificazione, potrà tornare a disputare solo dall'annata 2024/25.La Juventus ha giocatonella stagione 2023/24, di cui 20 in Serie A e due in Coppa Italia.La Juventus ha segnato 42: i bianconeri ne hanno realizzati 32 nel campionato di Serie A e 10 in Coppa Italia.