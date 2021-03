La regola dei tre. Così la chiama il Corriere dello Sport in edicola. Per il quotidiano, l'inizio del 2021 dei bianconeri è stato all'insegna dei gol: tre gol in sette delle 13 partite di Serie A disputate finora. Si è chiusa insomma in goleada e sono arrivate altrettante vittorie. Sei volte, la Juve ha realizzato tre reti e vinto le partite: dal Milan, al Cagliari. In mezzo, Sassuolo, Crotone, Spezia e Lazio. C'è stato pure un poker, all'Udinese nella prima gara dell'anno. Solo l'Atalanta ha fatto meglio, con 63 reti in tutto, a meno due dalle 65 dell'Inter.