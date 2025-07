Quanti goal ha segnato David al Lille?

AFP via Getty Images

Laè pronta ad accogliere, con l'attaccante canadese che approderà nella mattinata di venerdì 4 luglio in quel di Torino per sostenere le visite mediche e per porre la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime cinque stagioni.David arriva alla Juve da svincolato, ovvero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Lille, ossia il club in cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni. Arrivato in Francia nell'estate del 2020 dal Gent, il classe 2000 ha contribuito a suon di goal e assist, contribuendo alla vittoria di una Ligue 1 e di una Supercoppa francese.

Quanti goal ha segnato David col Lille?

Il bomber canadese ha segnato 109 goal e confezionato 30 assist in 202 partite. Di questi 187 li ha realizzati sul palcoscenico della Ligue 1 e 10 (in 18 partite) sulla vetrina della Champions League.