Quanti goal ha fatto Vlahovic con Tudor?

AFP via Getty Images

Nel segmento finale di Lazio-Juventus si è rivisto anche Dusan Vlahovic, tornato in campo dopo l'infortunio muscolare patito contro il Parma. DV9, dall'arrivo di Igor Tudor in panchina, si è ripreso il posto da titolare al centro dell'attacco bianconero, dopo che sotto la gestione tecnica targata Thiago Motta era toccato a Randal Kolo Muani ricoprire i gradi di titolare al centro del pacchetto avanzato, grazie ad un inizio di avventura semplicemente roboante. Con Tudor al comando, però, le gerarchie sono state nuovamente sovvertite e Vlahovic prima dell'infortunio del Tardini aveva giocato sempre da titolare nelle prime quattro uscite ufficiali dell'era Tudor.

Quanti goal ha segnato Vlahovic con Tudor?

Nonostante il ritorno, in pianta stabile, al centro del progetto zebrato, Vlahovic non è ancora riuscito a trovare il primo goal sotto le linee guida del suo nuovo allenatore. Il serbo, infatti, non segna da quasi tre mesi: il suo ultimo goal risale al 23 febbraio - con Thiago Motta in panchina - nella trasferta contro il Cagliari, decisa proprio da un suo goal. Da quel momento, il buio.