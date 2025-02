Quanti goal ha fatto Kolo Muani in Champions League?

AFP via Getty Images

Quanti goal ha segnato Kolo Muani in Champions League

21 presenze

3 goal

0 assist

farà il suo esordio incon lain occasione della sfida contro il PSV, valevole per la gara d'andata dei playoff della massima rassegna continentale. L'attaccante francese, arrivato in prestito dal PSG, è stato infatti inserito nella lista che la Juve ha consegnato alla UEFA in modo da poter disporre del classe 1998 anche nelle partite internazionali. Ma nel corso della sua carriera come è andato Kolo Muani in Champions League?Kolo Muani ha giocato la Champions sia con l'Eintracht che con il PSG e il suo bottino complessivo è di 3 goal. Due li ha realizzati con i tedeschi e uno con i parigini.