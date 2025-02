Quanti giocatori ha comprato la Juventus nel mercato di gennaio?

2025 Getty Images

Gli acquisti di gennaio della Juventus

Alberto Costa (a titolo definitivo Vitoria Guimaraes)

Randal Kolo Muani (in prestito dal PSG)

Renato Veiga (in prestito dal Chelsea)

Lloyd Kelly (in prestito con obbligo di riscatto dal Newcastle)

Laè stata grande protagonista in questa sessione di gennaio. Il club bianconero ha infatti finalizzato quattro operazioni in entrata che hanno ridefinito e rimpolpato il numero di opzioni presenti all'interno della rosa di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli, dunque, ha messo a referto quattro colpi: Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes, Randal Kolo Muani dal PSG, Renato Veiga dal Chelsea e, in attesa dell'ufficialità, Lloyd Kelly dal Newcastle.