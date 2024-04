Quanti giocatori della Juventus hanno vinto il Pallone d'Oro?

Omar Sivori

Paolo Rossi

Michel Platini

Roberto Baggio

Zinedine Zidane

Pavel Nedved

Quanti Pallone d'Oro ha vinto la Juventus?

1961 - Omar Sivori

1982 - Paolo Rossi

1983 - Michel Platini

1984 - Michel Platini

1985 - Michel Platini

1993 - Roberto Baggio

1998 - Zinédine Zidane

2003 - Pavel Nedvěd

Il caso Cannavaro: ha vinto il Pallone d'Oro con la Juve o col Real?

Il record di Platini

Tra le fila dellahanno militato tantissimi giocatori, capaci di scrivere pagine indelebili nella storia di calcio. Alcuni di loro hanno avuto anche il merito di passare agli archivi come i più forti di tutti, riuscendo a mettere le mani l'ambitissimo- che premia il migliore giocatore in assoluto di una singola stagione - rigorosamente con la maglia bianconera addosso.. Esattamente quanti quelli di Barcellona e Milan. L'unico club capace di fare meglio è il Real Madrid, che può vantare ben otto giocatori capaci di vincere il Pallone d'Oro con la 'camiseta blanca'. Di seguito l'elenco completo degli juventini che hanno vinto il prestigioso premio:Un primato che colloca Madama al terzo posto, a braccetto con il Milan, tra le squadre che hanno vinto più volte il riconoscimento. Meglio dei due club italiani ci sono solo Real Madrid e Barcellona, entrambe con 12 Palloni d'Oro a testa. Di seguito l'elenco di tutti i Palloni d'Oro vinti dai giocatori della Juventus:Il Pallone d'Oro del 2006 è stato invece vinto da Fabio Cannavaro, vincitore del Mondiale con l'Italia e dello Scudetto con la Juventus. Nel corso dell'estate dello stesso anno, segnata in maniera indelebile dall'esplosione dello scandalo Calciopoli, il difensore napoletano ha lasciato la Vecchia Signora per trasferirsi al Real Madrid. Di conseguenza nell'anno 2006 Cannavaro ha disputato la prima parte con la maglia bianconera e la seconda metà con quella dei Blancos. Di conseguenza, quando gli è stato assegnato il Pallone d'Oro, il difensore azzurro indossava già i colori del Real Madrid. Per questo motivo la sua vittoria viene considerata come se fosse stata ottenuta con il club spagnolo e non con la Juve.è stato a lungo il detentore di uno speciale primato, successivamente migliorato soltanto da Lionel Messi. Con tre Palloni d'Oro vinti consecutivamente tra il 1983 e il 1985, Le Roi è stato per 26 anni l'unico calciatore ad aggiudicarsi il premio in tre annate di fila. Un record di assoluto prestigio, migliorato poi da Messi, capace di aggiudicarsi il riconoscimento per 4 volte una di seguito all'altra: 2009, 2010, 2011 e 2012.