Diversi ex calciatori che hanno indossato la maglia della Juventus stanno, in queste settimane, frequentando il corso da allenatori della FIGC a Coverciano. Gli stessi sono stati protagonisti oggi di una visita al Museo del Calcio: "Mancano 24 ore al compleanno del Museo del Calcio, nato il 22 maggio 2000, dall’idea di Fino Fini. Una squadra d’eccezione di ex Azzurri, impegnati nel corso UEFA B/A al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha visitato le nuove sale espositive. La “formazione” era composta da Matri, Pazzini, Balzaretti, Vieri, Torrisi, Maccarone, Del Piero e Abate. La foto nella Sala delle Coppe ha “immortalato” la loro visita, in un luogo che raccoglie e custodisce i cimeli che, anche loro, hanno contribuito a conquistare."