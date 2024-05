Quante volte la Juventus ha vinto la Supercoppa italiana?

Le finali di Supercoppa italiana vinte dalla Juventus

1995: Juventus-Parma 1-0

1997: Juventus-Vicenza 3-0

2002: Juventus-Parma 2-1

2003: Juventus-Milan 1-1 (dts) e 5-3 (dcr)

2012: Juventus-Napoli 4-2 (dts)

2013: Juventus-Lazio 4-0

2015: Juventus-Lazio 2-0

2018: Juventus-Milan 1-0

2020: Juventus-Napoli 2-0

L'Albo d'oro della Supercoppa italiana

Juventus 9

Inter 8

Milan 7

Lazio 5

Roma 2

Napoli 2

Sampdoria 1

Parma 1

Fiorentina 1

Chi è il giocatore che ha vinto più volte la Supercoppa italiana con la Juventus?

La qualificazione dellaalla finale di Coppa Italia , poi vinta per 1-0 contro l'Atalanta grazie al gol decisivo di Dusan Vlahovic, ha permesso ai bianconeri di raggiungere la qualificazione ad un'altra prestigiosa competizione. Nella stagione 2024/25, infatti, la Vecchia Signora prenderà parte alla che, per il secondo anno consecutivo, si giocherà secondo il format della Final Four. I bianconeri affronteranno il Milan in semifinale e in caso di passaggio del turno andranno a contendere il trofeo alla vincente dell'altro confronto che vedrà opposte Inter e Atalanta. Ma quante volte la Juventus ha vinto la Supercoppa italiana?Nella propria storia la Juventus ha disputato ben 17 finali di Supercoppa italiana- tutte con il vecchio format della finale in gara secca - e risultando ad oggi il club italiano ad aver vinto più volte il trofeo.Il giocatore che nel corso della propria carriera ha vinto più volte la Supercoppa italiana da giocatore della Juventus èche con la maglia bianconera. L'ex portiere bianconero ha vinto le edizioni del 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 e 2020.