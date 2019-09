C'è coda, d'altronde è sempre così quando c'è anche talento. La Juventus stasera incrocerà Sandro Tonali, giovane perno di un Brescia che ha già fatto due vittime in questo campionato da neopromossa, ma non è certo la sola. Come riporta Tuttosport, infatti, Cellino potrebbe far partire un'asta per il proprio gioiello dalla prossima estate, con la base che parte dai 30-40 milioni: su Tonali fari puntati da Inter e Mila - oltre alla Juve, ovviamente - ma anche Psg e Manchester City ne seguono gli sviluppi, per quanto il centrocampista vorrebbe restare in patria.