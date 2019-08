Quante sigarette fuma Maurizio Sarri? Come svelato dallo stesso tecnico bianconero poco dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo alla Juventus sono ​“sessanta al giorno, un po’ troppe”. ​“Durante le partite non ne sento il bisogno - dichiaro a La Nuova Riviera lo scorso giugno -, la necessità subentra più che altro dopo”. Durante la tournée in Asia alcuni giornalisti hanno insistito un po' troppo con delle domande sul vizio del fumo e Sarri ha perso la pazienza: "Diciamo che sto smettendo, ora però basta domande sulle sigarette".