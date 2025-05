AFP via Getty Images

Quante partite ha saltato? Il 'record' di Douglas Luiz vi stupirà

13 minuti fa



Una stagione segnata dagli infortuni, e non solo tra i “lungodegenti” noti (Milik, Bremer, Cabal). Il vero dato che impressiona in casa Juventus riguarda i nuovi arrivati, protagonisti di una lista nera che racconta bene le difficoltà vissute dalla squadra bianconera nel 2024/25: 65 partite totali saltate per problemi fisici solo da chi era alla prima stagione a Torino. Un’enormità, specie se rapportata al peso economico e tecnico degli investimenti.



Il primato negativo spetta a Douglas Luiz, il grande colpo a centrocampo, fermatosi 15 volte per infortuni di varia natura. Tredici le gare di campionato saltate, due quelle nelle coppe. Un’assenza pesante, soprattutto per un giocatore da oltre 45 milioni di euro.