è un nuovo giocatore del. L'ex difensore della, che solamente dieci mesi fa era stato ceduto al Bournemouth, a partire dal prossimo 1° giugno sarà un giocatore dei Blancos. Le Merengues, infatti, hanno versato nelle casse del club inglese i 59.5 milioni previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto del classe 2005. Per la Juventus, dunque, aumentano i rimpianti a fronte di una cessione evidentemente troppo affrettata e per nulla fruttuosa dal punto di vista economico con i 18 milioni (bonus compresi) incassati. Ma quanto ha giocato Huijsen alla Juve?

Quante partite ha giocato Huijsen nella Juventus?

I numero di Huijsen alla Juve

1 presenza

12 minuti giocati

Huijsen è arrivato alla Juventus nella primavera del 2021 e da quel momento la sua scalata è stata piuttosto rapida: dall'Under 17 alla Primavera, dalla Next Gen alla prima squadra. Approdato agli ordini di Massimiliano Allegri, però, il centrale ha collezionato una sola presenza entrando in campo il 22 ottobre in occasione della vittoria a San Siro contro il Milan, griffata dal goal di Locatelli. In quell'occasione Huijsen giocò 12 minuti, destinati a rimanere gli unici in bianconero.