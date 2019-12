Si va verso gennaio, mese delle trattative invernali. Così gli occhi delle società sono puntati sui rinforzi per concludere al meglio la stagione, ma non solo. Tante, infatti, sono le occasioni per il mese di giugno, quando top player sparsi per l'Europa si ritroveranno in scadenza di contratto. Chi sono? Già diversi i nomi che circolano, in ottica italiana. Christian Eriksen del Tottenham, Willian esterno del Chelsea, Mertens attaccante del Napoli, Bailly difensore del Manchester United, Mario Goetze attaccante del Borussia Dortmund, Matic, Bonaventura del Milan e Oliver Giroud del Chelsea.