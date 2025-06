Getty Images

Quante finali di Champions League ha perso l'Inter?

3 ore fa



La finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain rappresenta la quarta sconfitta dell’Inter in una finale della massima competizione europea. Nella sua storia, il club nerazzurro ha raggiunto la finale in sette occasioni, riuscendo a trionfare tre volte: nel 1964, 1965 e nel 2010, mentre ha alzato bandiera bianca in quattro finali.



La prima sconfitta arrivò nel 1967 contro il Celtic, in una gara giocata a Lisbona e conclusa 2-1 per gli scozzesi. La seconda si è verificata nel 1972, quando l’Ajax di Johan Cruijff superò i nerazzurri per 2-0 a Rotterdam. La terza delusione risale al 2023, quando l’Inter di Simone Inzaghi fu sconfitta di misura (1-0) dal Manchester City a Istanbul. Infine, la quarta e più recente, è la pesantissima sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale del 2025.